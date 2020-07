Marvel's Avengers: una carrellata d'immagini mostra le skin di Iron Man, Thor e altri eroi

Se non stavate aspettando altro che scoprire quali saranno i costumi presenti sin dal lancio in Marvel's Avengers, sappiate che il team di sviluppo li ha appena svelati pubblicando una corposa galleria d'immagini.

Parliamo per l'esattezza di 20 diversi screenshot che mostrano quattro diverse skin per Iron Man, Vedova Nera, Thor, Hulk e Ms Marvel. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, tutti i costumi che potete vedere nelle immagini che trovate in calce alla notizia potranno essere sbloccati semplicemente completando degli obiettivi interni al gioco e non sarà quindi necessario ricorrere alla carta di credito per poterli indossare. Non è chiaro se al lancio del gioco saranno inclusi anche altri costumi o se questi saranno gli unici sbloccabili gratuitamente.

Va inoltre segnalato che Captain America è un grande assente della galleria, dal momento che il personaggio sembra essere morto all'inizio della storia. È molto probabile che comunque anche lui si aggiungerà al roster del day one e riceverà le sue quattro skin gratuite come tutti gli altri.

Vi ricordiamo che di recente sono state annunciate le date della beta di Marvel's Avengers, la quale sarà accompagnata da un nuovo evento in diretta streaming durante il quale verranno svelati nuovi dettagli sul gioco.