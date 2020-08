Marvel's Avengers e le Carte Sfida: ogni eroe post-lancio avrà un pass da 10€

A pochi giorni dal lancio di Marvel's Avengers, Square Enix e Crystal Dynamics hanno illustrato nel dettaglio tutte le meccaniche di gioco, dalle tipologia di missioni fino all'equipaggiamento e gli elementi estetici. Riteniamo doveroso, in ogni caso, un ulteriore approfondimento sul sistema delle Carte Sfida.

Ad ogni eroe del gioco è associata una Carta Sfida, ossia una sorta di Pass Battaglia con 40 gradi di ricompense sbloccabili - alcune gratis, altre premium. Le ricompense si ottengono guadagnando punti sfida completando sfide giornaliere e settimanali, e includono premi come pacchetti di risorse, moduli di potenziamento, unità, targhe per gli eroi e le squadre, emote, abbattimenti, costumi e crediti.

Le Carte Sfida dei sei eroi iniziali già inclusi nel gioco base - Iron Man, Thor, Hulk, Vedova Nera, Captain America e Ms. Marvel - avranno sia le ricompense gratuite sia le premium attivate. Ciò significa che potrete ottenere tutti gli oggetti in palio semplicemente giocando e senza dover mettere mano al portafoglio.

Discorso diverso per gli eroi post-lancio, tra cui Spider-Man su PlayStation e Occhio di Falco. Anche se tutti i personaggi aggiuntivi saranno gratuiti, le ricompense premium delle loro Carte sfida potranno essere attivate solamente investendo 1.000 crediti. Questa valuta premium può essere acquistata nel negozio di gioco in differenti pacchetti: quello da 500 costa 5 euro, di conseguenza lo sblocco delle ricompense premium di una Carta sfida di un eroe post-lancio costa 10 euro.

Attenzione, però: come abbiamo detto in apertura, ogni Carta Sfida mette in palio anche dei Crediti, per la precisione ben 1.000. Di conseguenza, una volta attivate le ricompense premium di una Carta Sfida pagando 1.000 crediti, i giocatori potranno sbloccare tutto quello che offrono i 40 livelli incluso un totale di 1.000 crediti, recuperando per intero l'investimento. Square Enix ha poi tenuto a specificare che ogni carta sfida offre oggetti sbloccabili per un valore totale di 12.500 crediti.

Il sistema, quindi, è molto più dinamico di quanto possa sembrare ad una prima occhiata. Inoltre, anche le Carte Sfida degli eroi iniziali, completamente gratuite, offrono dei crediti come ricompensa, per cui con un'oculata gestione dei guadagni (e giocando abbastanza da completare tutti i livelli), non è detto che sia necessario mettere mano al portafoglio vero.

Per dovere di completezza, segnaliamo che i Crediti possono essere spesi anche in un negozio, accessibile dal menu principale e al di fuori della narrativa del gioco, per acquistare solo ed esclusivamente elementi di natura estetica. Gli equipaggiamenti e i potenziamenti degli eroi finalizzati alla progressione sono tutti gratuiti e sbloccabili giocando.

Marvel's Avengers verrà lanciato il 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia (successivamente pure su Xbox Series X e PS5, con tanto di supporto all'upgrade gratis). Gli utenti che hanno prenotato le edizioni Deluxe, PlayStation Store Digitale ed Edizione Più Potente della Terra potranno iniziare a giocare da martedì 1° settembre. Lo stesso giorno, il terzo War Table presenterà un nuovo eroe post-lancio di Marvel's Avengers.