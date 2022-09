Marvel's Avengers celebra l'anniversario con tante skin gratis a tema MCU

Sono trascorsi ormai due anni dall'arrivo sugli scaffali di Marvel's Avengers, il game as a service di Crystal Dynamics che fa ora parte della grande famiglia di Embracer Group. Per festeggiare l'anniversario, il team di sviluppo ha dato il via ad un'interessante iniziativa che permette ai giocatori di ottenere alcune skin dell'MCU gratuitamente.

Nel periodo compreso tra oggi, giovedì 8 settembre 2022 e il prossimo 1 ottobre 2022, tutti i giocatori di Marvel's Avengers (inclusi coloro che possono giocare tramite un abbonamento come Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra) potranno effettuare l'accesso ai server del titolo a supporto continuo per ricevere un corposo pacchetto gratis. L'aggiunta degli oggetti all'inventario avviene automaticamente e non è necessario visitare il negozio per riceverli.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti del bundle:

Costume di Iron Man ispirato al film "Iron Man 2" del Marvel Cinematic Universe

Costume di Thor ispirato al film "Thor" del Marvel Cinematic Universe

Costume di Captain America ispirato al "Captain America - Il primo Vendicatore" del Marvel Cinematic Universe

Catalizzatore dell'Eroe della durata di sette giorni

Estrattore di Frammenti della durata di sette giorni

Tra le varie promozioni legate ai festeggiamenti, troviamo anche un'ampia gamma di prodotti in vendita al 50% di sconto nel negozio, tra i quali troviamo anche molti costumi, le mosse finali e le emote. Sarà inoltre possibile ottenere più Unità completando una serie di attività endgame, oltre alla possibilità di prendere parte alle modalità a tempo pubblicate in passato.

Sapevate che il Soldato d'Inverno sta per arrivare ufficialmente in Marvel's Avengers? Sempre a proposito di personaggi in arrivo, alcuni rumor suggeriscono l'aggiunta di She-Hulk al roster di Marvel's Avengers.