Marvel's Avengers e Chadwick Boseman: rinviata la presentazione di Black Panther?

Come ormai noto, è recentemente venuto a mancare Chadwick Boseman, interprete in "42: La vera storia di una leggenda americana" e "Get on Up: La storia di James Brown", oltre che attore ad aver prestato volto e fattezze all'eroe Marvel Pantera Nera.

Alla triste notizia hanno fatto seguito molti omaggi alla sua figura, sia sul fronte umano sia sul fronte professionale. A dare il proprio commiato all'attore è stato anche il team di Marvel's Avengers, produzione Crystal Dynamics dedicata all'universo dei Vendicatori. In apertura al terzo appuntamento streaming con il format War Table, Square Enix ha infatti voluto ricordare la carriera e il percorso di Chadwick Boseman con un breve messaggio alla community.

Con quest'ultimo si è comunicato quanto segue: "Fan di Marvel's Avengers, nel rispetto della caduta di un vero eroe, abbiamo modificato ciò che sarà mostrato oggi. Siamo certi della vostra comprensione e ci uniamo a voi nel commemorarlo". Alla dichiarazione si è accompagnato il logo di Black Panther. L'omaggio sembra suggerire che l'intenzione iniziale dell'appuntamento streaming fosse proprio quella di confermare il futuro ingresso del personaggio nel roster di Marvel's Avengers. Annuncio ovviamente non giudicato più opportuno in seguito alle tristi circostanze.



Al momento non si tratta di una certezza, ma il debutto di Pantera Nera nel gioco rappresenterebbe sicuramente un gesto apprezzato dai fan dell'attore. Durante lo streaming, è stato invece confermato l'arrivo di Kate Bishop in Marvel's Avengers.