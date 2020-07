Marvel's Avengers: chi doppierà Iron Man, Thor, Hulk e gli altri Vendicatori?

Marvel's Avengers uscirà a settembre ma nel frattempo possiamo dare uno sguardo al cast dei doppiatori originali, che prevede la presenza di molti nomi di spicco già noti agli appassionati di videogiochi, e non solo.

Tra i doppiatori coinvolti nel progetto troviamo Laura Bailey (Voce di Vedova Nera), Nolan North (doppiatore di Iron Man), Troy Baker (Bruce Banner), Jeff Schine (Captain America) e Travis Willingham nei panni di Thor. Di seguito il cast completo annunciato fino ad oggi.

Marvel's Avengers Doppiatori

Captain America - Jeff Schine

Thor - Travis Willingham

Bruce Banner - Troy Baker

Vedova Nera - Laura Bailey

Iron Man - Nolan North

Hulk - Darin De Paul

Ms. Marvel/Kamala Khan - Sandra Saad

Non è ancora chiaro chi presterà la voce a personaggi visti nei vari trailer come Modok, Maria Hill e Nick Fury, inoltre restiamo in attesa di chiarimenti sul cast dell'eventuale doppiaggio italiano, non ancora confermato ufficialmente dal publisher. Il gioco è atteso per il 4 settembre su PC, PS4, Google Stadia e Xbox One, il gioco arriverà in seguito (entro la fine dell'anno) anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

La Beta di Marvel's Avengers parte ad agosto su tutte le piattaforme, Square Enix ha inoltre annunciato un nuovo evento War Table per il 29 luglio, showcase dedicato proprio ai contenuti della versione Beta.