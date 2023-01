Marvel's Avengers chiude i battenti, è ufficiale: il supporto finisce nel 2023

Le indiscrezioni su Marvel's Avengers circolate nella tarda serata di ieri si sono infine rivelate veritiere, dal momento che il gioco di supereroi di Crystal Dynamics e Square Enix sta davvero per chiudere definitivamente i battenti.

Con un comunicato affidato ai canali ufficiali del gioco, gli sviluppatori americani hanno confermato che l'Update 2.8, previsto per il prossimo 31 marzo 2023, sarà l'ultimo aggiornamento contenutistico della storia di Marvel's Avengers, cominciata con il lancio sul mercato avvenuto nel settembre del 2020. Il supporto proseguirà invece fino al 30 settembre 2023, dopodiché il gioco verrà rimosso dai negozi digitali e verrà lasciato al suo destino. Dopo tale data le modalità per giocatore singolo e multiplayer continueranno ad essere giocabili, tuttavia Crystal Dynamics smetterà definitivamente di supportare il gioco. Coloro che l'hanno acquistato in passato potranno chiaramente continuare a scaricarlo, mentre le copie fisiche rimarranno in vendita fino ad esaurimento scorte.

Con la fine dello sviluppo dei contenuti cesserà anche l'attività del Marketplace. Con la pubblicazione dell'Update 2.8 prevista per il 31 marzo 2023, il negozio di gioco chiuderà i battenti: i Crediti non potranno più essere acquistati, mentre quelli già disponibili nel portafoglio digitale verranno trasformati in risorse di gioco secondo la tabella di conversione disponibile qui sotto.

L'Update 2.8 non aggiungerà nuovi cosmetici, piuttosto si limiterà ad applicare gli ultimi bilanciamenti per consentire a Marvel's Avengers di "sopravvivere" anche dopo l'interruzione definitiva del supporto. "I cambiamenti che stiamo apportando al funzionamento del gioco garantiranno la vita più lunga possibile. In ogni caso, dopo il 30 settembre non possiamo garantire degli interventi in caso di circostanze impreviste".

Come segno di ringraziamento per la comunità, il 31 marzo Crystal Dynamics renderà tutti gli oggetti del Marketplace (inclusi i costumi, i takedown e le emote degli eroi), le Carte Sfida e i cosmetici di Shipment gratuiti per tutti i giocatori.

L'ultimo aggiornamento contenutistico arriverà dunque dopo soli due anni e mezzo dal debutto, un lasso di tempo che ha visto l'aggiunta di un totale di sei eroi, tra cui il recente Soldato d'Inverno, ai sei già disponibili nel roster di lancio. Sono dunque definitivamente tramontate le probabilità di vedere She-Hulk nel roster di Marvel's Avengers, un personaggio che secondo alcune indiscrezioni aveva già ricevuto un doppiaggio.