Marvel's Avengers sta per chiudere: i fan chiedono un seguito a Crystal Dynamics

Come sappiamo, Marvel's Avengers sta per chiudere i battenti: Crystal Dynamics ha confermato l'arrivo di un ultimo aggiornamento il 31 marzo 2023, mentre dal successivo 30 settembre il gioco verrà rimosso dalla vendita digitale facendo calare il sipario sull'Action/Adventure cooperativo incentrato sugli eroi Marvel.

In ogni caso anche dopo il prossimo settembre sarà possibile continuare a giocare Marvel's Avengers sia in single player che in multiplayer, pur senza alcun supporto da parte degli sviluppatori. Eppure, nonostante la chiusura dovuta in larga parte alle vendite sottotono e la mancanza di un gran numero di utenti attivi, c'è chi sogna un Marvel's Avengers 2 e si è spinto ad aprire una petizione online su Change.org per convincere Crystal Dynamics, Marvel Games ed Embracer Group a dare vita al progetto.

In un lungo messaggio, gli autori della petizione sottolineano come l'esperienza accumulata dagli sviluppatori con il primo gioco, unita alle risorse a disposizione di Embracer Group, possa porre le basi per un seguito che permetta al concept di gioco di raggiungere il suo pieno potenziale. Non mancano nemmeno alcuni suggerimenti per gestire al meglio un eventuale Marvel's Avengers 2, come l'inclusione di Battle Pass, un sistema di sottoscrizione al posto di cosmetici pensati per la monetizzazione, ed una comunicazione più trasparente in merito all'arrivo di nuovi contenuti.

Difficile comunque che Crystal Dynamics si metta al lavoro su un seguito per Marvel's Avengers alla luce dei risultati non soddisfacenti raggiunti con il primo gioco. Negli scorsi giorni, inoltre, sono emersi dialoghi di Marvel's Avengers per She Hulk e Captain Marvel, due personaggi a quanto pare inizialmente previsti come nuovi contenuti ma che, ormai, non vedranno mai la luce.