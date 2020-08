Marvel's Avengers, Closed Beta: guida ai controlli PS4

La closed beta di Marvel’s Avengers è finalmente disponibile in accesso anticipato per gli utenti Playstation 4, con addirittura qualche ora di anticipo rispetto alle indicazioni ufficiali di Square Enix; vediamo in questa guida la lista dei controlli PS4.

Lo schema dei comandi del titolo è piuttosto classico e simile ad altri prodotti dello stesso genere, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle fasi di combattimento, cosa sicuramente positiva considerando che il sistema è ormai decisamente solido e collaudato. Di seguito trovate la lista completa dei controlli:

Muovi Personaggio - muovi L3

- muovi L3 Scatto - premi L3

- premi L3 Muovi Visuale - muovi R3

- muovi R3 Aggancia/Sgancia Bersaglio - premi R3

- premi R3 Cambia Bersaglio Agganciato - muovi R3

- muovi R3 Salta - premi X

- premi X Schiva - premi Cerchio

- premi Cerchio Attacco leggero/Interagisci - premi Quadrato

- premi Quadrato Attacco Pesante - premi Triangolo

- premi Triangolo Mossa Eroica d’Assalto - premi R1

- premi R1 Attacco a Distanza/Difesa - premi R2

- premi R2 Mira - premi L2

- premi L2 Mossa Eroica di Supporto - premi L1

- premi L1 Mossa Eroica Suprema - premi L1+R1

- premi L1+R1 Menu del Personaggio - premi Touchpad

- premi Touchpad Intelligenza Tattica - premi Freccia Su

- premi Freccia Su Emote - premi Freccia Giù

Vi ricordiamo che alcuni controlli potrebbero cambiare a seconda del supereroe utilizzato, e che lo schema dei comandi qui sopra elencati potrebbe cambiare prima della release finale del prodotto.

Sulle nostre pagine potete trovare anche un video di approfondimento sulle abilità dei Vendicatori. Non dimenticate che la closed beta di Marvel’s Avengers è ora disponibile per gli utenti PS4 che hanno preordinato il gioco.