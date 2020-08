Marvel's Avengers Beta: le abilità dei Vendicatori in 4K!

Dopo avervi raccontato la sua esperienza con il titolo di Crystal Dynamics in un ricco provato della Beta di Marvel's Avengers, la Redazione di Everyeye vi racconta le abilità che i Vendicatori potranno sfoggiare in-game.

Nella produzione Square Enix, come legittimo attendersi da un titolo interamente dedicato all'universo supereroistico Marvel, l'azione sarà di casa e non mancherà certamente lo spazio per adrenalinici scontri e combattimenti. Di fronte ai propri avversari, gli Avengers potranno mettere in campo una vasta selezione di abilità specifiche: ogni eroe vanterà infatti un proprio stile di combattimento.

Per offrirvi ogni dettaglio in merito, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato, con il quale osservare i Vendicatori in azione in 4K. Per presentare un quadro sufficientemente approfondito, abbiamo scelto di concentrarci sui quattro Vendicatori che i giocatori potranno testare con mano nella Beta di Marvel's Avengers. Ci riferiamo dunque alla giovane e determinata Kamala Khan / Miss Marvel, il potente Hulk / Bruce Banner, l'abile Iron Man / Tony Stark e la sfuggente Vedova Nera / Natasha Romanov.



Come sempre, potete visionare il video direttamente in apertura a questa news o, se preferite, sul Canale YouTube di Everyeye. In chiusura, vi ricordiamo che la Redazione giocherà la Beta di Marvel's Avengers in diretta su Twitch venerdì 7 agosto alle 20:00.