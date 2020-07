Marvel's Avengers: come accedere alla Beta di agosto

Mentre l’arrivo di Marvel’s Avengers è previsto per settembre, Square Enix ha confermato ufficialmente le date delle due sessioni di closed e open beta. Continuate a leggere per scoprire come e quando potrete provare il prodotto.

La Closed Beta di Marvel’s Avengers, disponibile per tutti coloro che hanno preordinato il gioco, avrà inizio il 7 agosto per gli utenti Playstation 4, e il 14 agosto per gli utenti Xbox One e PC. Sempre il 14 agosto, su Playstation 4 prenderà invece il via l’Open Beta, a cui chiunque potrà accedere gratuitamente, mentre solamente una settimana più tardi quest’ultima verrà resa disponibile anche su Xbox One e PC. In tutti i casi, le versioni di prova del gioco dureranno un totale di 3 giorni (dal 7 al 9, dal 14 al 16 e dal 21 al 23 agosto), e il preload sarà sempre disponibile a partire dal giorno precedente alla data della Beta.

Per ottenere l’accesso alla Closed Beta non dovrete fare altro che preordinare una qualsiasi delle edizioni del gioco, ovviamente selezionando la versione per la piattaforma su cui volete provare la Beta stessa. Dopo aver effettuato il preordine, riceverete un codice per l’accesso alla prova esclusiva: se avete optato per la copia fisica, lo troverete stampato sulla ricevuta di acquisto, altrimenti vi verrà recapitato via email. In entrambi i casi, per registrarvi alla Closed Beta dovrete inserire il codice nella sezione dedicata del sito ufficiale, previa registrazione di un account Square Enix gratuito. Dopo aver effettuato l’accesso con questo account e aver inserito il codice, avendo cura di scegliere la piattaforma corretta, riceverete una mail di conferma, ottenendo così a tutti gli effetti la possibilità di accedere alla Closed Beta una volta che verrà resa disponibile sulla piattaforma che avete selezionato.

Per quanto riguarda i contenuti della Beta, Square Enix ha annunciato un nuovo War Table dedicato proprio all’argomento, che si terrà il 29 luglio alle 19:00 ora italiana. Vi rimandiamo quindi a mercoledì per saperne di più, sempre sulle pagine di Everyeye.it. Nel frattempo, avete letto le novità riguardo le feature esclusive del gioco per PS5?