Marvel's Avengers, come affrontare i nemici con scudo e rompere la difesa

Nel nuovo gioco Crystal Dynamics possiamo impersonare uno dei nostri supereroi Marvel preferiti, scegliendo inizialmente tra i 6 disponibili (sono previste diverse aggiunte nel corso del tempo).

Ognuno di loro ha uno stile di combattimento proprio e ben distinguibile da quello degli altri personaggi, ma tutti si ritrovano ad affrontare minacce comuni e tipologie di nemici molto varie. In questa breve guida scopriamo quali sono i metodi migliori per sbarazzarsi di un tipo di avversario abbastanza fastidioso, ovvero quello dotato di scudo.

Spezzare la guardia

I nemici con scudo possono essere tosti da eliminare perché grazie alla loro difesa vi costringeranno a perdere del tempo vanificando quasi tutti i vostri attacchi e lasciandovi esposti ad altri assalti. Per questo vi consigliamo di eliminarli per primi, usando uno dei due metodi seguenti: l'attacco pesante o l'aggiramento.

Il primo consiste nel colpire con un attacco pesante caricato lo scudo nemico. Questo è l'unico attacco in grado di trapassare la difesa, altrimenti impenetrabile, del bersaglio e potete usarlo tenendo premuto il tasto Triangolo (o Y per il controller Xbox). Se il colpo va a segno, lo scudo svanirà in modo permanente lasciando anche il nemico stordito per pochi secondi, giusto il tempo che vi occorre per finirlo. Non importa quale eroe stiate giocando in quel momento, gli attacchi pesanti caricati avranno sempre questo effetto sugli scudi.

Aggirare

In alternativa, se vi sentite più agili che possenti (se state giocando con Vedova Nera, per esempio), potete optare per qualcosa di più elegante e veloce: correndo verso il nemico dotato di scudo, premete il tasto Cerchio (B per Xbox) per eseguire una piroetta e atterrare alle sue spalle. Questa mossa non elimina lo scudo ma lascia il suo portatore vulnerabile a un attacco da dietro che possibilmente vi permette di sbarazzarvene definitivamente, anche perché molti avversari subiscono più danni quando sono colpiti alle spalle.

Valutate a seconda della situazione quale sia il metodo migliore, tenendo presente che il primo vi garantisce l'eliminazione dello scudo mentre il secondo è senza dubbio più rapido ed è sempre attuabile (alcuni eroi, come Iron Man, hanno bisogno di energia per sferrare attacchi pesanti caricati).

Ora siete pronti ad affrontare i nemici armati di scudo in Marvel's Avengers. Se volete approfondire la conoscenza dei Vendicatori, date un'occhiata alla nostra guida alle abilità dei personaggi di Marvel's Avengers.