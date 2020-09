Marvel's Avengers: come risolvere i problemi del matchmaking

Sebbene sia ormai disponibile da quasi una settimana (nove giorni se consideriamo l'Early Access), Marvel's Avengers presenta ancora oggi dei seri problemi al sistema di matchmaking che stanno costringendo molti utenti a ricorrere ai bot controllati dall'intelligenza artificiale per completare le varie attività dell'Iniziativa Avengers.

Purtroppo è molto difficile avviare il matchmaking per una specifica attività e giocare con altri utenti online, ma esiste qualche trucchetto per aggirare il sistema e trovare un modo per partecipare ad una partita multiplayer. Parliamo della Partita Veloce, selezionabile dal Tavolo Strategico grazie ad un pulsante che si trova nella parte bassa dello schermo. Scegliendo questo tipo di match si prende parte ad un'attività casuale ed è difficile che in questi casi il matchmaking fallisca. Sappiate che ci sono due modi per attivare la Partita Veloce: premendo X su PS4 (A su Xbox One) si cerca una partita con un eroe qualsiasi, invece con la pressione di Quadrato su PS4 (X su Xbox One) si cerca una partita nella quale si andrà ad utilizzare il personaggio attivo in quel momento. Se volete avere la certezza assoluta di trovare una partita vi suggeriamo la prima opzione, così da evitare qualsiasi tipo di problema.

Nel caso incappare in eventuali errori all'avvio della partita non potete far altro che riavviare il gioco, dal momento che per la risoluzione di questi ed altri problemi occorrerà attendere una patch da parte degli sviluppatori.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come attivare i bot controllati dall'IA in Marvel's Avengers, così da avere un aiuto in battaglia anche quando il matchmaking non funziona.