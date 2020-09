Marvel's Avengers: come attivare e selezionare i compagni controllati dall'IA

Qualsiasi attività di Marvel's Avengers, ad eccezione delle missioni della campagna single player, può essere affrontata da soli o in compagnia di altri tre giocatori. Se si preferisce giocare senza ricorrere all'aiuto di altri utenti tramite il multiplayer online, si può decidere di scendere in campo con al fianco tre eroi controllati dall'IA.

Per fare in modo che dei bot controllati dall'intelligenza artificiale combattano al vostro fianco durante le missioni, non occorre far altro che interagire con il Tavolo Strategico sul ponte di comando della Chimera e selezionare l'opzione "Seleziona Eroe/Compagni" nella parte bassa dello schermo. In questo modo si accede al menu di selezione dell'eroe, all'interno del quale basta evidenziare i tre Vendicatori che volete far combattere e attivarli come compagni con la semplice pressione del tasto Quadrato su PlayStation 4 e X su Xbox One. Gli eroi attivi come bot verranno contrassegnati con una piccola icona blu e, una volta in partita, indosseranno il costume e l'equipaggiamento che avete assegnato loro tramite i menu.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come cambiare eroe a bordo della Chimera in Marvel's Avengers. Se invece siete alle prime armi, potete dare un'occhiata ai nostri consigli per iniziare a giocare a Marvel's Avengers.