Marvel's Avengers: come cambiare eroe sulla Chimera

In un gioco come Marvel's Avengers capita spesso di voler passare da un personaggio all'altro mentre ci si ritrova all'interno dell'hub di gioco, la Chimera, per dare una rapida occhiata alle missioni giornaliere e all'equipaggiamento. Scopriamo insieme come fare per effettuare il cambio direttamente sulla nave dello S.H.I.E.L.D..

Una volta selezionata l'Iniziativa Avengers e preso il controllo di un eroe sulla Chimera, è infatti possibile passare agilmente da un personaggio all'altro semplicemente interagendo con il Tavolo Strategico nella sala di comando e premendo il tasto adibito al cambio eroe (Start su Xbox One, Options su PlayStation 4) nella mappa. Per visualizzare le schede degli eroi non occorre effettuare il cambio personaggio e basta premere l'apposito tasto nella schermata del menu di selezione del Vendicatore, così da cambiarne il costume, gestirne l'inventario e scoprirne le sfide giornaliere e settimanali.

