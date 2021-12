Marvel's Avengers: come se la cava Spider-Man su PlayStation? La Video Recensione

Annunciato sin da subito come un contenuto esclusivo delle piattaforme PlayStation, Spider-Man è finalmente entrato a far parte di Marvel's Avengers. Come se la cava l'arrampicamuri in questa sua nuova incarnazione?

Principalmente votato al combattimento corpo a corpo, Spider-Man risulta un combattente utile e astuto in battaglia, in grado di sfruttare le sua abilità uniche con la ragnatela per intrappolare i nemici e sferrare attacchi a distanza. L'amichevole Spider-Man di quartiere è quindi da affiancare in modo strategico ai più possenti Thor o Hulk.

Pur essendo stati introdotti dei contenuti narrativi, quelle legate a Spider-Man si sono rivelate delle missioni abbastanza modeste e al di sotto delle aspettative, che sfortunatamente aggiungono ben poco alla struttura diegetica. Potete aspettarvi degli incarichi sulla scia di quelli già affrontati nel gioco base nei panni di Thor, Cap, Iron Man, Hulk, Vedova Nera e Ms. Marvel, e poi estesi a Kate Bishop, Clint Barton e T'Challa.



La partnership stretta tra Sony e Square-Enix farà sicuramente felici i fan dell'Uomo Ragno, tuttavia ci saremmo aspettati uno sforzo più significativo da parte di Crystal Dynamics, anche dal punto di vista della realizzazione delle iconiche movenze del personaggio. Per approfondire ulteriormente l'argomento, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione di Spider-Man in Marvel's Avengers.