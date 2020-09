Marvel's Avengers: come completare le Carte Sfida e attivare gratis tutti i futuri pass

In Marvel's Avengers ogni singolo personaggio dispone della sua Carta Sfida, una sorta di Pass Battaglia utile a sbloccare numerosi contenuti per la personalizzazione. Scopriamo insieme come completare questi pass e acquistarli tutti gratuitamente.

Cosa sono le Carte Sfida

Come accennato poco sopra, ogni personaggio attualmente disponibile o in arrivo gratuitamente come DLC post-lancio avrà la sua Carta Sfida, un pass con due linee di ricompense: una gratuita e una Premium. Il costo di uno di questi pass è di 1.000 Crediti, l'equivalente di 10 euro in microtransazioni, e tutti i pass dei sei eroi iniziali (Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk e Ms. Marvel) sono gratuiti per i possessori del gioco. Ciascuna Carta Sfida è composta da 40 livelli, ognuno dei quali presenta ricompense di varia natura come skin, emblemi, emote, animazioni per le esecuzioni e tanto altro.

Come scalare i livelli delle Carte Sfida

Per aumentare il proprio livello della Carta Sfida di uno specifico eroe non basta utilizzarlo, ma occorre completare delle sfide che vengono proposte ogni giorno ed ogni settimana. Il pass richiede infatti l'accumulo di punti e non dipende dall'esperienza, un po' come le vecchie Stelle della Battaglia di Fortnite. Per ogni livello bisogna ottenere 5 Punti Sfida ed è quindi possibile scalare almeno un livello al giorno: a vostra disposizione ci sono infatti due Sfide Giornaliere (il reset e alla mezzanotte italiana) del valore di 3 punti l'una e due Sfide Settimanali da 11 punti l'una. Facendo due calcoli, si possono ottenere 64 Punti Sfida ogni settimana e completare una Carta Sfida in poco meno di un mese.

Vi ricordiamo che è possibile sostituire ad ogni reset sia una sfida settimanale che una giornaliera, così da avere buone probabilità che ve ne capiti una più semplice da completare. I più impazienti possono inoltre completare l'intero pass istantaneamente procedendo all'acquisto dei livelli, procedimento che richiede 4.000 Crediti, ovvero 40 euro.

Come sbloccare gratis tutte le Carte Sfida

Tra le ricompense del pass troviamo anche un totale di 1.300 Crediti e ciò significa che al completamento di tutti e sei i pass attualmente disponibili si possono accumulare complessivamente 7.800 Crediti. A meno che non decidiate di sperperare tutto nel negozio, potete investire parte di questa cifra nella Carta Sfida del prossimo eroe, così da riottenere altri 1.300 Crediti utili all'acquisto del pass successivo e così via. Insomma, non è assolutamente obbligatorio ricorrere alle microtransazioni e basta organizzarsi per continuare a giocare gratuitamente.

