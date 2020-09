Marvel's Avengers: come eseguire un abbattimento sui nemici

Le mosse takedown o "abbattimento" sono il modo più rapido per eliminare un nemico in Marvel's Avengers. Scopriamo insieme come e quando si possono usare.

Come usare la mossa abbattimento

Per effettuare una mossa abbattimento è necessario che il nemico sia stordito. Lo stordimento è rappresentato da una barra situata subito sotto quella della salute e si va riempiendo con attacchi consecutivi o che hanno un focus sullo stordimento più che sui danni veri e propri. I nemici più robusti necessitano di più colpi prima di essere storditi: noterete che la loro barra stordimento si riempie molto più lentamente, quindi dovete valutare se è il caso concentrarsi su quella e perdere del tempo in più.

Una volta che il nemico è stordito, vedrete comparire sopra di lui i simboli dei due tasti necessari per effettuare la mossa, ovvero Triangolo+Cerchio contemporaneamente (nel caso stiate usando un controller Xbox, Y+B). Tuttavia non potete eseguirla da lontano, per cui dovrete avvicinarvi e poi premere i suddetti tasti per avviare l'animazione della mossa e far fuori l'avversario in un colpo solo, a prescindere dalla salute rimanente.

Quando usarla

Detto questo, non è sempre conveniente precipitarsi su un nemico stordito per abbatterlo in questo modo: i campi di battaglia di Marvel's Avengers presentano una quantità notevole di nemici e di situazioni per le quali potrebbe essere sconsigliato perdere la posizione per andare a finire l'avversario. Inoltre, se ci sono ancora molti cattivi in campo, sappiate che dopo un abbattimento sarete vulnerabili al loro fuoco incrociato: una cosa decisamente poco piacevole, che potrebbe perfino causare la perdita di tutta la salute che vi rimane costringendo i vostri alleati a soccorrervi. È importante dunque saper leggere ogni situazione e capire quando è il caso di eseguire un abbattimento, valutando tutte le opzioni strategiche del caso, come con ogni altra mossa di combattimento del gioco.

Adesso sapete come fare per sbarazzarvi dei nemici storditi in Marvel's Avengers. Se avete dei dubbi su come affrontare i nemici con scudo in Marvel's Avengers, trovate la guida sulle pagine di Everyeye.