Marvel's Avengers: come gira su PS5 e Xbox Series X/S? Grafica e prestazioni testati da DF

Dopo il confronto di Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X/S di ElAnalistaDeBits, anche il collettivo di Digital Foundry pone sotto la propria lente d'ingrandimento l'update next gen dell'avventura di Crystal Dynamics per testare le migliorie grafiche e prestazionali dell'aggiornamento gratuito.

L'ultima analisi degli esperti giornalisti di DF parte dalle recenti considerazioni sulla patch PS5 di Marvel's Avengers e ne estende il discorso per fornire nuovi spunti di riflessione agli appassionati tramite il consueto raffronto con Xbox Series X su framerate, risoluzione e performance generali.

In base alle numerose prove effettuate dal collettivo legato a Eurogamer.net, l'update proposto da Crystal Dynamics per ottimizzare il titolo su sistemi next gen adotta due soluzioni diverse per raggiungere il medesimo fine, ossia fornire una fluida esperienza di gioco 4K (con risoluzione dinamica) a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione.

Su PlayStation 5, infatti, i 2160p vengono raggiunti sia nelle fasi di gioco che nella fruizione dei menù solo in checkerboard, su Xbox Series X il rendering adotta i 2160p nativi per poi scalarli, come sulla console Sony, con un ridimensionamento dinamico della risoluzione in base alla complessità della scena da ricreare a schermo.

L'altro aspetto su cui le due piattaforme next gen sembrano differire maggiormente riguarda il sistema di post-processing, con effetti che su PS5 operano a una risoluzione più bassa rispetto alla controparte verdecrociata. Il diverso approccio nella gestione del post-processing e nella risoluzione dinamica adottato da Crystal Dynamics per attingere alle risorse computazionali delle console di ultima generazione, quindi, si traduce in un leggero vantaggio della versione Xbox Series X di Marvel's Avengers in termini di nitidezza dell'immagine, che però viene controbilanciato dalla maggiore stabilità della versione PS5 nella gestione del framerate.

Sul fronte dei caricamenti, Digital Foundry sottolinea come l'update next gen consenta agli utenti dell'avventura di Square Enix sui Vendicatori Marvel di caricare i livelli ad una velocità sensibilmente maggiore rispetto alle console last gen: una delle schermate di caricamento utilizzate a titolo d'esempio nell'analisi ha richiesto più di un minuto di attesa su PS4 ma soli sei secondi su Xbox Series X e appena quattro secondi su PS5.

Quanto alla versione Xbox Series S, l'update di Marvel's Avengers introduce due preset grafici: in Quality Mode, il titolo gira alla risoluzione di 1440p e a 30 frame al secondo, mentre in modalità Prestazioni viene addottata la risoluzione dinamica con range da 720p a 1080p per garantire i 60fps. In entrambi i casi, si perdono diverse funzionalità visive avanzate disponibili su PS5 e Xbox Series X.