Marvel's Avengers: come ottenere l'accesso anticipato dal primo settembre

I Vendicatori stanno finalmente per arrivare su Playstation 4, Xbox One e PC: Marvel's Avengers uscirà infatti ufficialmente il 4 settembre su tutte le piattaforme citate, ma acquistando una delle edizioni speciali avrete la possibilità di garantirvi un accesso anticipato di 72 ore, a partire dal 1 settembre.

Playstation 4

Edizione Standard - la versione classica del gioco, senza alcun tipo di bonus, acquistabile in versione fisica o digitale al prezzo di 69.99 euro, 49.99 euro su Amazon.it

- la versione classica del gioco, senza alcun tipo di bonus, acquistabile in versione fisica o digitale al prezzo di 69.99 euro, 49.99 euro su Amazon.it Edizione Digitale Esclusiva - questa edizione è, come dice il nome, disponibile esclusivamente per i possessori di Playstation 4, ed è disponibile solamente in formato digitale. Al prezzo di 79,99€, fornisce un accesso anticipato di 72 ore, una targa speciale dedicata a Miss Marvel, e 1000 crediti da spendere per la personalizzazione dei personaggi

- questa edizione è, come dice il nome, disponibile esclusivamente per i possessori di Playstation 4, ed è disponibile solamente in formato digitale. Al prezzo di 79,99€, fornisce un di 72 ore, una targa speciale dedicata a Miss Marvel, e 1000 crediti da spendere per la personalizzazione dei personaggi Edizione Deluxe - questa versione include, oltre all’ accesso anticipato di 3 giorni, anche 6 costumi e 6 targhe di Ossidiana per i Vendicatori, al costo di 89,99€

- questa versione include, oltre all’ di 3 giorni, anche 6 costumi e 6 targhe di Ossidiana per i Vendicatori, al costo di 89,99€ L’Edizione Più Potente Della Terra - questa edizione è la classica versione da collezione, contenente alcune statuette, portachiavi ed altri oggetti che faranno la gioia dei collezionisti. Include anche 72 ore di accesso anticipato, per un prezzo totale di 219,99€.

Xbox One

PC

Le versioni del gioco disponibili per l’acquisto su Playstation 4 sono ben quattro, ciascuna con delle caratteristiche uniche e un prezzo diverso. Vediamole nel dettaglio:Le edizioni disponibili su Xbox One sono solamente tre: la, la, e l’. Anche in questo caso, le versioni che vi permetteranno di ottenere l’di 3 giorni, attivabile a partire dal 1 settembre, sono le ultime due, mentre i prezzi e gli altri contenuti rimangono assolutamente invariati rispetto alle edizioni per Playstation 4.Tutti coloro che vorranno acquistare Marvel’s Avengers su PC dovranno tuttavia accontentarsi di scegliere tra l’e lain formato digitale, poiché non sono disponibili le versioni fisiche per gli utenti Steam, e di conseguenza l’edizione da collezione non può essere acquistata per PC. In questo caso, l’unico modo per ottenere l’è quindi quello di acquistare l’Edizione Deluxe.

Ricapitolando, ecco quali edizioni potete acquistare nel caso in cui siate interessati ad ottenere i tre giorni di accesso anticipato al gioco, che ricordiamo sarà disponibile a partire dal 1 settembre, esattamente 72 ore prima dell’uscita del titolo, programmata per il 4 settembre:

