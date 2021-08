Marvel's Avengers: come sbloccare gratis la skin Damisa-Sarki di Black Panther

Nel corso dell'ultima settimana è stato pubblicato War for Wakanda, nuovo contenuto aggiuntivo gratuito per Marvel's Avengers che non solo aggiunge al titolo Square Enix una nuova campagna ma anche Black Panther come personaggio giocabile. Per celebrare l'evento, il team di sviluppo ha deciso di fare un regalo a tutti i giocatori.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, tutti i possessori di una copia fisica o digitale di Marvel's Avengers su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia possono riscattare senza costi aggiuntivi il costume di Pantera Nera che prende il nome di Damisa-Sarki. Come possiamo leggere sul portale ufficiale del game as a service, questa skin non è altro che una reinterpretazione delle prime comparse del personaggio nei fumetti del 1966 ad opera di Jack Kirby. Una delle particolarità di questo costume consiste nella presenza di un mantello più corto di quello solitamente indossato dal supereroe wakandiano, elemento che i fan hanno chiesto più volte agli sviluppatori nel corso degli ultimi mesi.

Chiunque fosse interessato ad ottenere l'oggetto non deve fare altro che avviare il gioco dopo averlo aggiornato all'ultima versione, accedere al negozio ed effettuare l'acquisto della skin a costo zero. Va precisato che la promozione resterà valida solo per pochi giorni e chiunque sia interessato ad ottenere l'esclusivo oggetto farebbe meglio a sbloccarlo il prima possibile.

