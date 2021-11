Marvel's Avengers: come sbloccare Spider-Man gratis su PS4 e PS5

L'attesa è stata particolarmente lunga, ma alla fine il tanto agognato aggiornamento gratuito di Marvel's Avengers con protagonista Spider-Man è stato pubblicato su PlayStation 4 e PlayStation 5 per consentire a tutti i giocatori di vestire i panni dell'arrampicamuri.

A differenza di quanto accaduto con Occhio di Falco, Pantera Nera e Kate Bishop, in questo caso il nuovo personaggio giocabile non verrà automaticamente aggiunto al roster dei personaggi selezionabili ma occorrerà completare un semplice obiettivo per poter sbloccare l'eroe e iniziare ad utilizzarlo. Innanzitutto aggiornate Marvel's Avengers all'ultima versione (l'update ha un peso di poco superiore ai 6GB) e poi, una volta avviato il gioco, selezionate la modalità multigiocatore "Iniziativa Avengers". A questo punto vi ritroverete a giocare nei panni dell'ultimo supereroe Marvel utilizzato online e sarete a bordo dell'enorme elivelivolo dei Vendicatori. Noterete che, provando a scrutare nel menu di selezione del personaggio al Tavolo Strategico, vi verrà comunicato che Spider-Man non è ancora disponibile all'uso e che per sbloccarlo occorre parlare con lui sul ponte di comando.

Se non trovate l'eroe in calzamaglia blu e rossa sul ponte non dovete spaventarvi, poiché non si tratta di un bug. Per poter scovare Peter Parker occorre salire sul ponte di comando e avvicinarsi alla vetrata nei pressi del cane di Occhio di Falco, a sinistra rispetto alla posizione di Thor. Vedrete che sulla vetrata è presente una "Strana ragnatela": interagite tenendo premuto il tasto quadrato e farete partire un breve ma divertente filmato nel quale Spider-Man si intrufola nel quartier generale degli Avengers per chiedere loro aiuto. Al termine del filmato prenderete il controllo dell'Uomo Ragno e potrete iniziare ad utilizzarlo e a scrutare nei menu, incluso quello del pass.

