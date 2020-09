Marvel's Avengers: come trovare l'equipaggiamento esotico

Tra tutti gli oggetti che si possono collezionare ed equipaggiare in Marvel's Avengers, quelli di rango esotico sono i più potenti e rari. Scopriamo insieme come trovarli e quali sono i loro effetti.

In Marvel's Avengers esiste una gran varietà di oggetti da collezionare e lootare per aumentare il potere degli eroi; tra tutti, quelli di rango esotico sono i migliori ma anche i più rari. In modo simile a Destiniy o agli altri "game as a service" che prevedono uno sviluppo dell'aspetto multiplayer sul lungo periodo, anche qui l'equipaggiamento più raro e potente è disponibile soltanto dopo molte ore di gioco, sicuramente dopo aver concluso la campagna singleplayer. Gli esotici sono molto rari e vi consentiranno di creare vere e proprie build attorno alle loro caratteristiche; ci sono dei modi per ottenerli più velocemente.

Li troverete aprendo le casse, sconfiggendo i nemici e completando le missioni, ma soltanto a livelli molto alti e con una buona dose di fortuna. Quelli finora trovati dalla community si attestano su un livello di potere di circa 130, perciò parliamo di oggetti che saranno droppati quando avrete raggiunto il livello di potere massimo o quasi. Il loro colore è rosso; l'aumento che forniscono, in percentuale, delle caratteristiche dell'eroe è superiore a qualsiasi altro buff che avrete a disposizione.

Durante la campagna principale troverete due oggetti esotici, entrambi Artefatti maggiori: il primo, Sacred Norn Stone of Lethal Will, si ottiene a circa metà della storia, una volta trovato il Formicaio del Dottor Pym dove si nasconde la Resistenza; il secondo, Tactigon, sarà disponibile una volta completata la campagna. Nell'Iniziativa Avengers, se completerete la catena di quest Reigning Supreme, otterrete anche un terzo Artefatto esotico, il Dark Hold.

Oltre alle loro caratteristiche uniche, questi Artefatti vi permettono di aumentare il vostro livello di +10 anche oltre il cap attuale; sono quindi l'unico modo che avete per salire oltre il livello massimo di potere che è 140.

Strategie utili

Sono 3 i modi migliori per ottenere ali altri oggetti esotici attualmente disponibili nel gioco. Il primo consiste nel fare missioni in modalità Zona di Guerra facendo anche tutti gli obiettivi secondari. La regione dei Calanchi dello Utah sembra la location migliore dal momento che nasconde il maggior numero di punti di interesse. Dopo aver caricato la missione, usate l'Intelligenza Tattica per scovare e indagare ogni punto interrogativo della zona: in questo modo troverete molte casse e molti nemici di alto livello, che aumenteranno le vostre chances di loot esotico.

Potete anche optare per una strategia che si concentra sulla velocità, avviando quante più missioni Zona di lancio possibile: si tratta di incarichi brevi e che prevedono sostanzialmente un combattimento continuo dall'inizio alla fine. Se ne farete un buon numero, avrete anche buone possibilità che uno dei nemici, una volta sconfitto, vi faccia trovare un esotico.

Infine, le missioni Alveare sono il modo migliore per trovare loot esotico: le sfide maggiori che il multiplayer ha da offrire attualmente, missioni in cui combatterete ondate su ondate di nemici e che vi garantiranno un'ottima ricompensa se arriverete alla fine. A quanto pare, lo sviluppo del gioco post-lancio prevede l'inserimento di missioni Mega-Alveari, ancora più difficili ma con ricompense ancora più grandi. Anche i Laboratori segreti AIM saranno inseriti tramite aggiornamenti successivi, e sembra che rappresenteranno un modo efficace di collezionare equipment esotico.

Gli oggetti esotici sono estremamente rari, ma se seguirete questi consigli e avrete pazienza, presto comincerete a collezionarli!