Marvel's Avengers comprenderà delle microtransazioni

Dall'E3 2019 sono arrivate diverse nuove informazioni su Marvel's Avengers, il non più misterioso progetto di Square Enix dedicato al mondo dei supereroi Marvel, del quale finalmente abbiamo saputo alcune importanti caratteristiche. Quella che sveliamo ora però farà discutere.

Sembra infatti che il gioco includerà delle microtransazioni, cosa da sempre piuttosto indigesta ai gamer. Square Enix ha però fatto intendere che si tratterà soltanto di oggetti estetici, come nuovi costumi per i personaggi ad esempio, e dunque nessuno di essi influenzerà il gameplay in alcun modo. Maggiori dettagli in ogni caso saranno svelati in seguito.

Nel frattempo stiamo cominciando a farci un quadro di quello che ci aspetta nel nuovo titolo di Square: la campagna di Marvel's Avengers sarà single player, ad esempio, anche se è prevista una modalità multiplayer fino a quattro giocatori per le missioni secondarie.

Crystal Dynamics ha confermato poi che non ci saranno loot box o scenari pay-to-win. Una cosa che probabilmente renderà la presenza delle microtransazioni un po' più sopportabile. Voi che ne pensate?

Marvel's Avengers uscirà il 15 Maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per approfondire, e per ingannare l'attesa, potete leggere la nostra anteprima di Marvel's Avengers. Che ne pensate? Cosa vi attendete dal titolo supereroistico?