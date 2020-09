Marvel's Avengers, confermata la partnership con Intel su PC

Nel giorno dell'apertura dei server di Marvel's Avengers, Intel conferma la partnership con Square Enix e Crystal Dynamics svelando alcune caratteristiche esclusive della versione PC del nuovo gioco dei Vendicatori.

Nello specifico Intel cita tre opzioni denominate Enhanced Enemy Destruction, Super Charged Heroics e Reactive Water Simulation. La prima permetterà di generare su schermo un maggior numero di scorie e detriti ad ogni uccisione mentre la seconda garantirà effetti visivi più curati in particolar modo per quanto riguarda le corazze ed i costumi. Infine la terza opzione offrirà effetti e riflessi dell'acqua più realistici.

Al momento non è chiaro se queste migliorie saranno riservate solamente ai possessori di CPU Intel o se potranno essere sfruttate anche da chi utilizza processori della concorrenza. Ricordiamo che Marvel's Avengers è disponibile da oggi per chi ha effettuato il preorder delle edizioni Digital Deluxe e Deluxe, il day one per tutti è invece previsto per il 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, in seguito uscirà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Già disponibile anche la Day One Patch di Marvel's Avengers, la cui installazione è obbligatoria per poter avviare il gioco per la prima volta.