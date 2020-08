Marvel's Avengers: conosciamo M.O.D.O.K., il villain dall'intelligenza sovrumana

Mentre i giocatori sconfiggono il male nei panni dei vendicatori nell'Open Beta di Marvel's Avengers, la nostra redazione è andata alla scoperta delle origini e della storia M.O.D.O.K., il villain principale del gioco.

Square Enix e Crystal Dynamics hanno dichiarato che sarà proprio M.O.D.O.K. a scatenare il disastro dell'A-Day e ad instaurare la dittatura dell'A.I.M., innescando così in Kamala Khan un forte sentimento di rivalsa che la spingerà a riunire i Vendicatori. Le radici di M.O.D.O.K. - acronimo di Mental (o Mobile o Mechanized) Organism Designed Only for Killing - affondano nel 1967 nel numero 93 di Tales of Suspense, nel quale rappresentava inizialmente un nemico di Captain America. L'intenzione dei suoi creatori, Stan Lee e Jack Kirby, era quello di contrapporre alla perfezione psicofisica dell'eroe (dovuta al siero del supersoldato) il corpo sfigurato dagli innesti tecnologici del villain.

Dietro al supercriminale si cela uno scienziato di nome George Tarleton, nato nel Maine e dipendente delle Avanzate Idee Meccaniche (A.I.M.). Gli scienziati lo sottopongono ad un processo di implementazione di svariati mutageni con l'obiettivo di creare un essere superintelligente, dando tuttavia vita ad una creatura dalle forme e dimensioni grottesche.

Questa, come potete immaginare, è solo un'infarinatura generale. Per maggiori dettagli sulle sue origini e la sua storia, vi invitiamo a leggere il nostro articolo di approfondimento su M.O.D.O.K. e a guardare il Video Speciale in apertura di notizia.