Marvel's Avengers conquista il Regno Unito: Animal Crossing non lascia il podio

Prosegue la positiva accoglienza riservata dal pubblico britannico all'ultima creazione firmata Marvel, Crystal Dynamics e Square Enix, con Marvel's Avengers che si conferma al primo posto nelle classifiche di vendita videoludiche.

Per la seconda settimana, i Vendicatori vincono la battaglia per il podio, qualificandosi come il titolo più acquistato dai cittadini UK. Sul secondo gradino, si colloca invece il ritorno delle acrobazie a bordo di skateboard, che, come descritto dal nostro Giuseppe Carrabba nella sua recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, sembra proprio aver colpito nel segno. Non demorde infine, Animal Crossing: New Horizons, il cui successo in termini di vendite sembra ormai inarrestabile: anche questa settimana, il life simulator Nintendo non lascia il podio, ma resta ancorato alla terza posizione.

Marvel's Avengers Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Animal Crossing: New Horizons Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Dungeons Minecraft (Switch) NBA 2K21 Grand Theft Auto V Ring Fit Adventure

Nella classifica britannica trovano poi spazio diversi altri titoli dal successo incredibilmente duraturo, tra cui Minecraf, Grand Theft Auto V o Mario Kart 8 Deluxe. Tra i nuovi ingressi, segnaliamo infine il ritorno sulla scena videoludica del mondo fantasy che porta le firme di R.A. Salvatore, Ken Rolston e Todd McFarlane: per tutti i dettagli sull'operazione di rimasterizzazione, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca recensione di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning