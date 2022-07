Marvel's Avengers: un cosplay di Thor al femminile, ecco Jane Foster col martello

Si è parlato spesso nelle ultime settimane del quarto film di Thor. Il dio del tuono è tornato in una veste ancora nuova, supervisionata dal regista Taika Waititi. Non perdetevi la recensione di Thor: Love and Thunder, che ha aperto nuove linee di storia per il protagonista. Intanto però il film è stato festeggiato anche da Marvel's Avengers.

Il videogioco continua ad essere aggiornato con l'ingresso di nuovi personaggi. Una delle ultime figure introdotte è stata proprio inserita su ispirazione di Thor: Love and Thunder. Da qualche tempo è arrivata su Marvel's Avengers la potente Thor di Jane Foster, quindi la versione femminile del Dio del Tuono che è stato ammirato per tanto tempo tra fumetti e film. Il successo ottenuto dal personaggio le ha valso ovviamente diversi omaggi.

La cosplayer Moneecastro ha preso martello ed elmo per diventare la dea norrena in questo cosplay di Thor al femminile basato su Jane Foster. Come l'abbiamo vista nel film, ha la stessa armatura e il mantello rosso, mentre l'elmo è tenuto nella mano. Una foto sicuramente semplice ma efficace che serve a celebrare sia il film dei Marvel Studios che il personaggio inserito nel videogioco Marvel's Avengers nell'ultimo periodo.