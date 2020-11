Marvel's Avengers: Crediti e skin gratis per gli utenti PS Plus

In attesa che arrivi Spider-Man in Marvel's Avengers grazie alla collaborazione tra Sony e Square Enix, arriva sul PlayStation Store il primo pacchetto esclusivo per gli abbonati al PlayStation Plus.

Il bundle è già disponibile nel negozio online delle console Sony e al suo interno sono presenti i seguenti oggetti esclusivi:

Costume "Campionessa goffa" per Ms. Marvel

Targa MM011

100 Crediti

Per poter riscattare questi oggetti, che al momento sono disponibili solo su PlayStation, potete effettuare l'acquisto del bundle a costo zero direttamente dal PlayStation Store o, in alternativa, visitare la pagina ufficiale del prodotto sulla versione per browser e cliccare sul tasto per aggiungere il pacchetto alla propria raccolta dopo aver effettuato correttamente l'accesso al vostro profilo. I contenuti verranno aggiunti al vostro account al prossimo accesso del gioco, che sia su PlayStation 4 o su PlayStation 5, sulla quale il titolo è retrocompatibile e riceverà nei prossimi mesi un upgrade grafico gratuito.

Vi ricordiamo che questo non è l'unico contenuto attualmente presente sul PS Store per gli abbonati al servizio Sony, i quali possono accedere anche a bundle esclusivi per PlayerUnknown's Battlegrounds, Rocket League, Call of Duty Warzone e Spellbreak.