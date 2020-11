Marvel's Avengers, crollo per i giocatori PC: riduzione del 96% su Steam

In seguito ad una partenza piuttosto incoraggiante sul mercato videoludico, la produzione Square Enix dedicata ai Vendicatori Marvel sembra non reggere alla prova del lungo periodo, almeno su PC.

A generare tale osservazione è un'osservazione dei dati più recenti relativi alle performance registrate da Marvel's Avengers su Steam. In concomitanza col periodo di lancio, sulla piattaforma di Valve si era registrato un picco di utenti corrispondente a circa 29.000 videogiocatori. Ora, tuttavia, quel valore si presenta come nettamente più basso, con un numero di appassionati attivi contemporaneamente nel gioco molto inferiore. Quest'ultimo valore si è assestato, nel corso del più recente weekend, solamente sui 1.190 utenti: un dato che quantifica il crollo in una riduzione di ben il 96% della community PC per Marvel's Avengers su Steam. Considerando il mese di novembre nel suo complesso, al momento il Game As A Service registra una media di 752 giocatori all'ora.



Le performance della produzione Crystal Dynamics sembrano inoltre non aver raggiunto importanti traguardi nemmeno sul fronte delle vendite, con Square Enix che ha registrato ingenti perdite per Marvel's Avengers. Il titolo dedicato ai Vendicatori Marvel, ad ogni modo, dovrebbe accogliere al suo interno ancora una vasta selezione di contenuti tramite il supporto post lancio. Al momento, l'update dedicato a Kate Bishop è stato tuttavia posticipato, mentre l'aggiornamento next-gen di Marvel's Avengers arriverà nel 2021.