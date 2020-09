Oltre Marvel's Avengers: Crystal Dynamics assume per AAA con elementi PvP e PvE

I giocatori in attesa di poter vestire i panni dei Vendicatori possono finalmente impugnare il controller e avventurarsi in Marvel's Avengers, ultima fatica nata dalla collaborazione tra la Casa delle Idee e Square Enix.

Il titolo è infatti finalmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One e le prime recensioni di Marvel's Avengers stanno progressivamente facendo la propria comparsa su Metacritic. Il team di sviluppo si prepara dunque ora a fornire un ambizioso supporto post lancio all'Action RPG, tramite l'introduzione di nuovi eroi e missioni. Ma non solo: Crystal Dynamics sembra infatti pronta ad occuparsi anche di un ulteriore progetto.

A suggerirlo sono molteplici posizioni lavorative aperte presso la software house, che raccolgono al proprio interno interessanti indizi sul focus delle attività degli sviluppatori. Queste ultime fanno riferimento in particolare a un nuovo gioco AAA, dalla natura non specificata, ma che dovrebbe includere al suo interno una componente multigiocatore. Tra le professionalità ricercate da Crystal Dynamics figura infatti un Lead Combat Designer, tra i cui compiti figura il bilanciamento di elementi "PvP e PvE in un ambiente multiplayer".



In attesa di nuovi aggiornamenti da parte della software house parte della famiglia di casa Square Enix, ricordiamo che anche Kate Bishop debutterà in Marvel's Avengers.