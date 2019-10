Quanto durerà Marvel's Avengers? Ne parla Crystal Dynamics

Nel corso del New York Comic Con, Crystal Dynamics ha mostrato al pubblico un nuovo trailer di Marvel's Avengers, con il quale è stato rivelato che Kamala Khan sarà un personaggio giocabile.

In seguito al reveal, il team ha inoltre sottolineato che quello di Ms Marvel sarà un personaggio principale, offrendo alcuni dettagli sulla trama del gioco. Ora, emergono invece alcune interessanti considerazioni legate a quella che sarà la durata della campagna di Marvel's Avengers. Sull'argomento è infatti intervenuto Rich Briggs, Senior Brand Director presso Crystal Dynamics, nel corso di un'intervista concessa al portale Comicbook.

Sottolineando come molto dipenda ovviamente dall'approccio del giocatore, Briggs ha dichiarato come in titoli precedenti, il tempo richiesto per completare la storia principale si collocasse in un range compreso tra le dieci e le dodici ore. "Ma se volete vedere tutto quello che c'è [...] - ha aggiunto - ti puoi generalmente aspettare a più di trenta ore nei giochi di Tomb Raider". Il membro della software house non ha offerto una stima precisa delle ore necessarie, ma ha affermato che il pubblico può aspettarsi qualcosa di simile a quanto realizzato in passato da Crystal Dynamics. Oltre a questo, ha specificato Briggs, vanno inoltre tenui in considerazione i piani di supporto post-lancio per Marvel's Avengers.