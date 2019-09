Marvel's Avengers: Crystal Dynamics parla della modalità co-op Warzones

Il capo di Crystal Dynamics, Scot Amos, è intervenuto tra le pagine del Blog Ufficiale di PlayStation per parlare del chiacchierato Marvel's Avengers, videogioco atteso per l'anno prossimo e dedicato al gruppo di supereroi più celebre del mondo.

Amos ha avuto modo di parlare delle Missioni Warzone, attività cooperative che chiameranno i giocatori a collaborare formando una squadra di Avengers scelti dall'elenco degli eroi fatti crescere attraverso le Missioni Hero della campagna principale. Per chi non lo sapesse, Marvel's Avengers offrirà due differenti modalità: un'avventura per giocatore singolo interamente affrontabile offline e composta da incarichi focalizzati su eroi ben specifici, che avranno modo di crescere e migliorare le proprie abilità con il passare del tempo; la modalità Warzones, focalizzata sulla cooperativa a quattro giocatori e, di conseguenza, sull'interazione tra gli Avengers.

A tal proposito, Amos ha dichiarato che una delle più grandi sfide del team di sviluppo è stata quella di bilanciare i differenti eroi: "Se si guarda a come si muove nel gioco Thor, oppure Vedova Nera o Hulk, a come volano, sparano o si aggrappano, o alla forza che hanno, sono tutti molto diversi. La sfida, per noi, è stata riuscire a bilanciare tutte queste differenze in modo che ognuno avesse il suo ruolo nel gioco senza che nessuno fosse troppo potente o dominante, ma allo stesso tempo senza mai avere la sensazione di giocare sempre con lo stesso personaggio a cui cambiava solo l’aspetto".

Le missioni Warzone sono inoltre state studiate per permettere a giocatori di livelli differenti di giocare assieme, senza alcuna limitazione: "Volevamo anche che Warzones fosse abbastanza versatile da permettervi di giocare con i personaggi fatti crescere nella campagna principale, con tutte le abilità e i potenziamenti di alto livello ottenuti, ma senza impedire ad amici di livello più basso di unirsi a voi. Quindi, abbiamo dovuto capire come adattare in modo dinamico il mondo così da far giocare insieme un Hulk di basso livello e un Thor di alto livello senza che l’esperienza sembrasse sbilanciata”. Purtroppo, il capo di Crystal Dynamics non ha approfondito la faccenda e non ha rivelato in che modo è stato reso possibile ciò. Le Missioni Warzone, d'altronde, non sono ancora state mostrate, pertanto è altamente probabile che questo aspetto del gioco non sia ancora stato definito del tutto.

Avremo sicuramente modo di saperne di più nei prossimi mesi, dato che l'uscita di Marvel's Avengers è fissata per il 15 maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Nei giorni scorsi, abbiamo ricevuto un assaggio dei poteri di Iron-Man.