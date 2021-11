Marvel's Avengers: Crystal Dynamics torna sui suoi passi, addio alle microtransazioni

Dopo le grandi polemiche delle ultime settimane e sulla spinta dei tanti feedback ricevuti, il team di Crystal Dynamics ha deciso di eliminare definitivamente le microtransazioni recentemente introdotte in Marvel's Avengers.

L'ennesima revisione sulla politica delle microtransazioni, inizialmente escluse e poi introdotte, è stata annunciata tramite i canali social ufficiali di Crystal Dynamics, dopo lunghe settimane di silenzio. Nel comunicato si può infatti leggere: "Ci scusiamo per non aver risposto prima alle vostre preoccupazioni sull'aggiunta di consumabili a pagamento nel Marketplace. L'avevamo introdotta come un opzione per far evolvere la base di giocatori e non lo vedevamo come un pay-to-win poiché non offrivano un aumento di potere diretto. Dopo aver preso in considerazione i feedback, abbiamo deciso che entro la fine della giornata rimuoveremo gli Hero Catalysts e i Fragment Extractors dalla vendita. Continueranno ad essere guadagnabili come ricompensa e quelli che sono stati acquistati rimarranno usabili. Speriamo che questo possa essere un primo passo per ricostruire la vostra fiducia nel nostro team. Continua ad essere il nostro obbiettivo quello di offrire il miglior gioco possibile. Grazie per essere parte della community di Marvel's Avengers".

Insomma, la pressione dei fan, alle volte persino esagerata, sembra aver sortito un certo effetto. Intanto i giocatori rimangono in attesa di novità sull'arrivo di Spider-Man in Marvel's Avengers che potrebbero essere svelate nel corso della settimana.