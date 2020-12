Marvel's Avengers e Cyberpunk 2077 sono tra i peggiori giochi del 2020 per Jim Sterling

Jim Sterling ha pubblicato una nuova puntata del podcast Jimquisition dedicata ai peggiori giochi del 2020. Nella classifica del celebre (e controverso) giornalista americano trovano spazio anche giochi AAA di grande rilievo come Cyberpunk 2077 e Marvel's Avengers.

Jim Sterling è noto per le sue opinioni sopra le righe che da sempre fanno discutere le community online e siamo certi che questa volta le cose non andranno in maniera diversa. Insieme a produzioni come Tom Clancy's Elite Squad e il remake di XIII, il giornalista inserisce nella Top 10 dei peggiori giochi dell'anno anche i già citati Marvel's Avengers e Cyberpunk 2077.

Il primo si guadagna un posto in classifica per essere "un mischione dei generi e dei giochi più popolari, una scatola luminosa ma di fatto vuota" mentre il gioco di CD Projekt RED si è reso protagonista di un lancio problematico, nonostante il successo commerciale riscosso con oltre 13 milioni di copie vendute.

Nel video, Sterling cita anche WWE Battlegrounds, Hellpoint, Minecraft Dungeons e Deadly Premonition 2, ma non vogliamo rovinarvi troppo la sorpresa e vi rimandiamo al filmato che trovate in apertura della notizia. Siete d'accordo con le opinioni del giornalista oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.