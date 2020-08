Marvel's Avengers: i dataminer scoprono tre nuovi eroi tra i file della Beta

Sembra proprio che i file della Beta di Marvel's Avengers siano già finiti tra le mani dei dataminer, i quali hanno analizzato nel dettaglio ogni linea di codice scoprendo alcuni dei possibili supereroi in arrivo nel gioco dopo Spider-Man, Occhio di Falco e Ant-Man.

Nascosti nella Beta ci sono infatti riferimenti a War Machine, She-Hulk e Kate Bishop. Si tratta in tutti e tre i casi di aggiunte molto interessanti, poiché nessuno di questi supereroi rappresenterebbe qualcosa di completamente nuovo e comporterebbe al team di sviluppo del lavoro in meno rispetto alla creazione di un personaggio partendo da zero. War Machine avrebbe come base Iron Man, She-Hulk la trasformazione di Bruce Banner e Kate Bishop suo padre, ovvero Occhio di Falco. A meno che questo leak non sia un fake realizzato ad arte, potremmo quindi assistere ad una serie di introduzioni "minori" nel corso dei mesi successivi al lancio che contribuiranno ad ampliare in maniera importante il roster di personaggi giocabili. Non si può escludere inoltre che questi riferimenti possano essere legati esclusivamente a personaggi controllati dall'IA e che faranno parte di missioni della storia.

