Marvel's Avengers, Day One Patch necessaria per avviare il gioco: i contenuti

A partire da venerdì 4 settembre, i giocatori avranno la possibilità di immergersi nella nuova produzione di Crystal Dynamics, interamente dedicata all'universo dei Vendicatori Marvel.

Con il debutto del gioco ormai imminente, il team di sviluppo ha voluto condividere gli ultimi dettagli sul lancio del titolo. Tra questi troviamo la conferma che è prevista una Day One patch per Marvel's Avengers, caratterizzata da contenuti di rilievo. Per iniziare la proprio avventura nei panni dei supereroi sarà infatti necessario aver scaricato e installato l'aggiornamento. Diversamente, non sarà possibile avviare Marvel's Avengers.

L'update che sarà disponibile a partire dal giorno di lancio del gioco include un ampio numero di fix legati a problematiche riscontrate durante le sessioni di Beta di Marvel's Avengers, oltre ad ulteriori aggiustamenti introdotti dal team. Tra questi ultimi, nel dettaglio, Crystal Dynamics cita:

Miglioramenti al matchmaking;

Fix aggiuntivi per evitare che i personaggi sconfinino dall'ambientazione;

Fix per l'interfaccia utente;

Miglioramenti aggiuntivi sul fronte delle performance;

La software house sta inoltre già lavorando a ulteriori aggiornamenti, per introdurre migliorie che richiedono più tempo per essere assemblate e che dunque non potevano essere introdotte già al giorno del lancio. Tra queste, alcune correzioni nelle missioni Zone di Guerra d Marvel's Avengers e la possibilità di personalizzare le dimensioni dei sottotitoli.