Marvel's Avengers debutta al vertice in UK:i Vendicatori in vetta alla classifica

Dopo una lunga attesa, Marvel's Avengers è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC: il debutto dell'opera dedicata ai Vendicatori ha conquistato il mercato videoludico brittanico.

Il titolo che pone i giocatori nei panni di Thor, Iron Man, Vedova Nera, Hulk, Ms Marvel e altre icone della Casa delle Idee è infatti balzato immediatamente alla guida della classifica britannica. Marvel's Avengers conquista il primo posto nel Regno Unito, seguito da altre due new entry. Posizionato l secondo posto troviamo infatti Tony Hawk's Pro Skater 1+2, mentre NBA 2K21 si conquista la medaglia di bronzo al gradino successivo. Di seguito, trovate la Top 10 UK integrale:

Marvel's Avengers Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 NBA 2K21 Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Minecraft (Switch) Grand Theft Auto 5 FIFA 20 Ghost of Tshusima PGA Tour 2K21

Sicuramente interessanti alcune considerazioni ulteriori legate alla performance commerciale di Marvel's Avengers. Il gioco ha venduto circa il 2% di copie fisiche in più rispetto a quanto fatto da Shadow of the Tomb Raider, ultimo titolo di Crystal Dynamics. Più contenuta l'accoglienza se confrontata invece con un altro titolo a firma Marvel: sempre nell'ambito retail, Marvel's Avengers ha infatti raggiunto circa un terzo delle copie vendute da Marvel's Spider Man al lancio in UK.