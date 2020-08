Marvel's Avengers: tutti i dettagli su Carte Sfida, Negozio e oggetti estetici

In vista del prossimo War Table e del reveal del nuovo eroe di Marvel's Avengers, gli autori di Crystal Dynamics illustrano tutti gli elementi del sistema escogitato per consentirci di personalizzare l'aspetto e l'equipaggiamento del nostro Vendicatore preferito.

Dalle pagine del blog ufficiale di Marvel's Avengers, gli sviluppatori californiani hanno ribadito la loro volontà di relegare il proprio sistema di microtransazioni ai soli elementi estetici per la customizzazione del Costume, dell'Emote, degli Abbattimenti (i colpi finali degli eroi) e delle Targhe che mostrano le statistiche del proprio alter-ego.

In virtù della natura a sviluppo continuo del titolo e, quindi, dell'arrivo di tanti altri contenuti nei mesi successivi al lancio, gli appassionati avranno a disposizione diversi modi per acquistare, guadagnare e creare elementi estetici. A prescindere dalla volontà o meno di spendere del denaro reale in customizzazioni estetiche, gli utenti potranno servirsi dei Mercanti per ottenere personalizzazioni, risorse rare ed equipaggiamento di vario genere.

Tutti gli oggetti venduti dai Mercanti potranno essere acquisiti tramite le Risorse ottenute ingame, i Modelli sbloccabili con le casse di livello elevato per le Missioni e le sfide endgame. Saranno disponibili anche delle Unità, la valuta di gioco da poter recuperare come ricompensa relativa al proprio livello Fazione o come bonus per lo sblocco di bauli speciali.

Nella dimensione di Marvel's Avengers troveranno spazio anche i Mercanti di Equipaggiamento, con modalità di acquisto di armi e potenziamenti per l'armatura che saranno analoghe a quelle dei Mercanti di oggetti estetici (ma senza microtransazioni) e il Negozio con menù richiamabile dalla schermata principale per acquistare i Crediti.

Per il lancio di Marvel's Avengers, previsto per il 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, saranno disponibili anche le Carte Sfida degli Eroi, un sistema di progressione che permette di guadagnare risorse, unità, crediti ed elementi estetici completando le sfide dl gioco. Ogni carta Sfida avrà 40 gradi di ricompense gratuite e Premium, con bonus da sbloccare guadagnando punti con il completamento di sfide giornaliere e settimanali.

Nella fase di lancio, anche le ricompense premium saranno sbloccabili gratuitamente per ciascuno dei 6 eroi iniziali, ma con l'introduzione delle prossime Carte Sfida per le fasi ingame che saranno inaugurate con l'arrivo dei nuovi Vendicatori, l'attivazione delle ricompense Premium costerà 1.000 Crediti o 10 dollari.