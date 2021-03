Marvel's Avengers: Digital Foundry promuove la patch next-gen su PS5, i dettagli

Tra le tante novità introdotte con il nuovo grande aggiornamento distribuito in queste ore, Marvel's Avengers ha accolto anche l'upgrade next-gen per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Digital Foundry non ha perso tempo ed ha subito messo sotto la lente di ingrandimento i cambiamenti apportati sull'ammiraglia di casa Sony.

Come spiegato dai tech enthusiast all'interno del filmato che trovate in cima alla notizia, Marvel's Avengers presenta due modalità su PlayStation 5, una incentrata sulla fluidità di gioco e l'altra sulla qualità grafica. Nel primo caso avremo i 2160p raggiunti in checkerboard e con una finestra di risoluzione dinamica che si estende quanto possibile pur mantenendo sempre costanti i 60fps. Maggiore sarà il caos a schermo che scatenerete, più ci sarà possibilità che la risoluzione tocchi picchi bassi, raggiungendo i 1800p o anche i 1440p nei casi più estremi.

Facendo un confronto con la versione PS4 Pro, si denotano migliorie grafiche anche in modalità Performance, a partire dalla risoluzione delle texture, insieme al filtro ad esse applicato e alla velocità con cui vengono caricate. Molto superiori anche gli effetti particellari, così tanto presenti all'interno delle scene d'azione. Segnalato anche un miglioramento della renderizzazione dell'acqua, ora finalmente caratterizzata da forme geometriche con ondulazione e deformazione più credibili.

Nella seconda modalità di gioco, viene abbandonato il checkerboard rendering per puntare all'obiettivo dei 4K/30fps, ma anche in questo caso abbiamo una risoluzione dinamica (la soglia minima raggiunta è però di appena 2088p) per garantire un framerate granitico. In questa modalità viene nettamente migliorate ombre, riflessi, depth of field e filtraggio in generale. Degna di nota è la qualità ulteriormente rifinita dei particellari a cui viene persino applicata la fisica.

In entrambe le modalità abbiamo una drastica velocizzazione dei tempi di caricamento: passiamo da 1 minuto e 2 secondi su PlayStation 4 Pro, a soltanto 4 secondi su PS5. Digital Foundry si è complimentata con gli sviluppatori di Nixxes che hanno curato la patch next-gen per la console Sony, e si sono detti impazienti di testare anche le versioni Xbox Series X|S del titolo.



Crystal Dynamics ha intanto confermato che Marvel's Avengers non passerà al free-to-play, in quanto la software house rimane covinta che il modello attualmente adottato sia il migliore possibile sia per il titolo che per i giocatori.