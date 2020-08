Marvel's Avengers e il Dio del Tuono: origini, storia e poteri di Thor in video!

Con la Beta di Marvel's Avengers ormai disponibile, prosegue il viaggio della Redazione di Everyeya alla scoperta delle origini e dei più interessanti retroscena legati ai personaggi giocabili presenti nel gioco Crystal Dynamics.

Dopo aver presentato la storia di Vedova Nera, vi proponiamo un nuovo video, questa volta interamente dedicato alla figura di Thor. L'incarnazione fumettistica del Dio del Tuono vede le proprie origini indissolubilmente legate al percorso editoriale di Hulk. Nel tentativo di superare i poteri a disposizione dell'iracondo alter ego di Bruce Banner, Stan Lee decise infatti di attingere a piene mani dalla mitologia norrena e schierare in campo una vera e propria divinità.

Originario di Asgard, proprio come nella tradizione, Thor è figlio di Odino e di Gea, divinità raffigurante lo spirito terrestre. Il biondo dio, destinato in futuro a divenire membro degli Avengers, crescerà in un possente guerriero, il cui animo lo renderà degno di brandire il Mjolnir, leggendaria arma asgardiana. Ma qual è stata l'evoluzione che ha condotto il figlio di Odino a prendere contatti con la Terra e a divenire parte della squadra dei Vendicatori? Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla visione del nostro video dedicato: lo trovate direttamente in apertura a questa news, o, in alternativa, sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!



In chiusura, vi segnaliamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sull'Open Beta di Marvel's Avengers.