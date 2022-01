Marvel's Avengers: disponibile la patch 2.2.2 su PC, PlayStation, Xbox e Stadia

Come promesso nei giorni scorsi, ecco che gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato a Marvel's Avengers, ora disponibile per il download su PC, Google Stadia e console PlayStation e Xbox.

Come rivelano le patch notes diffuse dallo studio di Square-Enix, non si tratta di un update particolarmente corposo dal punto di vista contenutistico, in quanto va sostanzialmente ad introdurre una lunga serie di fix relativi a bug e problemi tecnici di gioco.

Diverse le aree in cui le correzioni sono state introdotte, iniziando dalla campagna Reassemble, passando per l'infrastruttura multiplayer ed il sistema di matchmaking (rimane ancora assente una delle funzionalità più richieste dalla community), il comparto animazioni, l'interfaccia utente, le fasi di combattimento, gli equipaggiamenti, sfide e ricompense. Rimangono in sospeso alcuni problemi noti su cui Crystal Dynamics è già al lavoro e che dovrebbero essere risolti con la pubblicazione delle prossime patch. Per approfondire nel dettaglio tutti i piccoli cambiamenti apportati dall'aggiornamento 2.2.2 vi rimandiamo a questo indirizzo.

Marvel's Avengers è disponibile ora su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. La doppiatrice di She-Hulk ha lasciato intendere che il personaggio potrebbe presto essere aggiunto al roster a seguito dell'esordio di Spider-Man.