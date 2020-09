Marvel's Avengers: scopriamo i doppiatori di Iron Man, Thor, Hulk e gli altri Vendicatori

A pochi gironi dalla distribuzione di Marvel's Avengers, facciamo un passo oltre il joystick e scopriamo inseme il cast stellare del titolo Crystal Dynamics e Square Enix: potreste trovare entusiasmanti sorprese!

I nomi sono davvero tanti, così come gli infaticabili eroi di casa Marvel, e per semplicità riporteremo di seguito l'elenco dei personaggi principali, i rispettivi doppiatori e i principali meriti delle loro carriere.

I suoi ruoli più famosi sono Nathan Drake nella saga Uncharted, Edward Richtofen nella saga Call of Duty e Spettro in Destiny 2, ma molto amati sono anche il sergente Forge in Halo Wars; Oswald Cobblepot/ Pinguino nella saga Batman: Arkham; David in The Last of Us; il Principe in Prince of Persia; Desmond Miles in Assassin's Creed e, piccola chicca, Stoick l'Immenso in Dragon Trainer.

I più lo avranno incontrato nei panni di Carlos Oliveira in; T5 e Frak Aiello in; King of Hearts e Stra-That-Dreams in Wastelands 3; Romer Shoal in Disintegration; Javier in The Walking Dead: A New Frontier e in quelli di Danny Burke in Mafia III.Indimenticabili le sue interpretazioni di Aced inLarge Rattler in The Last of Us; Wilson Fisk in; The Flash ine Knuckles nella saga di Sonic, ma anche Gideon Jura in Magic: The Gathering Arena; Hal-Fred Glitchbot in; Friederic-104 in; Paul Harmon ine Harvey Dent in Batman: The Telltale Series.

Il suo Joel di The Last of Us non ha bisogno di presentazioni, così come i Jason Todd e Due Facce (e persino Joker) in Batman: Arkham. Seguono il più recente Higgs in Death Stranding e gli storici Ocelot in Metal Gear Solid; Sinestro in Injustice; Lyndon in Diablo III; Booker DeWitt in BioSock Infinite e Orkos in God of War. Con l'amico Nolan North ha inoltre diviso il microfono in Uncharted, interpretando Samuel Drake, e adesso i due sono al lavoro di DiRT 5, mentre tra i sui prossimi progetti il tanto atteso The Medium targato Blooper Team.

Sue le voci di Benjamin Hancock in; Ardyn Izunia in; Revenant in Apex Legends; Dr. Loris in Fallout 76; J. Jonah Jameson in Spider-Man; l'imperatore Calus ine infine il sergente Winter in

Tra i tanti ruoli della Bailey spiccano su tutti Abby in The Last of Us; Kait Diaz in Gears 5; Jaina Proudmoore in World of Warcraft, ma famosi sono anche Mary Jane Watson in Spider-Man; Nadine Ross in Uncharted: The Lost Legacy; Lucina in Fire Emblem; Olympia Vale in Halo 5: Guardians. Per la Bailey non è la prima prova nei panni di Natasha Romanoff: ha già interpretato la spia russa in Marvel Ultimate Alliance 3, Marvel vs Capcom: Infinite, Disney Infinity e in numerose serie TV d'animazione.

Sue le voci di Nadia in Call of Duty; Pepper Pox e Jez the Preacher Goob Batter in Rage 2; Repo e Isabelle Smith Waltz in Fallout 76: Tra le recenti collaborazioni quella con Netflix e il suo Wizards: Tales of Arcadia, terzo capitolo della serie fantasy ideata da Guillermo del Toro in collaborazione con DreamWorks.

I ruoli videoludici non sono molti, tra i pochi August Bradley in, Masai in The Warriors e voci secondarie in Call of Duty e. La sua carriera sul piccolo e grande schermo è invece più variegata: a breve lo vedremo nei panni di Warlock in, ma ha interpretato anche Jeter in The Last Ship, Miles nel film Million Little Pieces ed è apparso in ruoli minori nelle serie TV Constantine; The Mentalist; NCIS; CSI e Fringe.Sue le voci di Artoirel inClarence e Ichabod in Vampyr e del Red Prince in Divinity: Original Sin II, ha inoltre interpretato Bertie Hexham inMartin Charteris ine il Dottor Granger nel film The Little Stranger.Con il suo Seraphite, anche Gray ha lasciato il segno in The Last of Us 2, ma lo ricordiamo anche per il geologo in Death Stranding, Khan ine per alcuni ruoli minori in; Spider-Man eTra i ruoli principali Baine Bloodhoof in World of Warcraft; Paul Phoenix in; Garen in Legends of Runterra, Falcon in Daemon X Machina; Ga Jiar in, ma anche Metal Knight in One punch Man: A Hero Nobody Knows; Miller in Metro Exodus; Raidou in Dead or Alive 6; Duke Pantarel in Tales of Vesperia; Commander ine Nathaniel in. È inoltre apparso nei più recenti Dorohedoro e Altered Carbon: Resleeved, entrambi disponibili su Netflix.

WSue le voci di Kai in Fast and Furious Crossroads, Asav in Uncharted, Zamarak in The Elder Scrolls Online. Ha inoltre interpretato lo scagnozzo con l'uncino in Una serie di Sfortunati Eventi con Neil Patrick Harris e ruoli minori in NCIS, Suits e, proprio quest'anno, è arrivato nei cinema nel The Hunt scritto da Damon Lindelof.



Per approfondire, vi rimandiamo alla nostra recensione di Marvel's Avengers e ai focus su Laura Bailey e gli iconici Troy Baker e Nolan North.