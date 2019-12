Marvel's Avengers: due eroi non annunciati svelati da due nuovi set LEGO?

Mancano ancora alcuni mesi al debutto sul mercato videoludico di Marvel's Avengers, titolo dedicato ai celebri eroi Marvel attualmente in sviluppo presso gli studi di Crystal Dynamics.

Sino ad ora, la software house ha presentato un cast di protagonisti costituito da sei Vendicatori. Agli originariamente annunciati Thor, Captain America, Iron Man, Vedova Nera e Hulk si è infatti in seguito aggiunta anche Ms Marvel/Kamala Khan. Il team di sviluppo, nel discutere del supporto post-lancio che sarà offerto alla produzione, ha già confermato di essere al lavoro su ulteriori personaggi per Marvel's Avengers. Pur evidenziano di avere ben ottant'anni di storia del fumetto Marvel da cui attingere, Crystal Dynamics non ha tuttavia ad ora svelato l'identità di questi misteriosi supereroi.



Un inaspettato indizio in tal senso potrebbe tuttavia essere giunto dalla presentazione di due nuovi set LEGO. Dedicati rispettivamente a Pantera Nera e Occhio di Falco, un dettaglio presente nelle rispettive descrizioni ha attirato l'attenzione di parte della community videoludica. In entrambi, il villain è infatti rappresentato da agenti dell'A.I.M (Advanced Idea Mechanics), organizzazione che si opporrà ai Vendicatori all'interno di Marvel's Avengers. Al contempo, i set LEGO non sembrano invece presentare collegamenti con produzioni cinematografiche o serie Disney+ dedicate ai Vendicatori.



Che Pantera Nera e Occhio di Falco siano destinati ad entrare, già al lancio o successivamente, nel cast del gioco Crystal Dynamics? Ovviamente, ad ora si tratta di semplici speculazioni. Per scoprire quali eroi appariranno o meno in Marvel's Avengers, non possiamo fare altro che attendere comunicazioni ufficiali in merito da parte dalla software house!