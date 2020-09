Marvel's Avengers: quanto dura la campagna del gioco?

Marvel's Avengers è disponibile ufficialmente da oggi su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, dopo aver debuttato il primo settembre in accesso anticipato. Sono in molti a chiedersi quanto dura la modalità storia, proviamo a fare chiarezza.

Stando a quanto riportato da GameSpot USA, la storia di Marvel's Avengers durerà tra le 10 e le 14 ore, o almeno questo è il tempo impiegato dalla redazione del sito per portare a termine tutte le missioni principali e qualche quest secondaria. Oltre alla campagna c'è poi il multiplayer con tante modalità, inoltre Crystal Dynamics ha già annunciato l'arrivo di Kate Bishop, il personaggio disponibile come DLC.

Nel frattempo arrivano anche le prime recensioni di Marvel's Avengers che sottolineano un quadro positivo per il gioco di Square Enix con un Metascore su Metacritic di 76/100, voto in continua evoluzione considerando che al momento solo pochi esponenti della stampa internazionale si sono pronunciati con una recensione completa.

A breve potrete leggere anche le nostre impressioni su Marvel's Avengers come parte della road to review che ci porterà ad esprimere un parere più articolato sul gioco in una serie di articoli, in attesa della recensione tradizionale.