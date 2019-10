Marvel's Avengers: c'è un oggetto per ogni vendicatore nella Collector's Edition

Dal New York Comic Con sono arrivate nuove informazioni sull'edizione per collezionisti di Marvel's Avengers, denominata Earth’s Mightiest Edition.

Della sua esistenza ne eravamo già a conoscenza, dato che è stata annunciata lo scorso luglio in occasione di un altro Comic Con, quello di San Diego. A quanto pare, sarà ancor più ricca di quanto ci aspettassimo: oltre alla statua di Captain America, al suo interno troveranno spazio degli oggetti dedicati a tutti i Vendicatori inclusi al lancio: un progetto di Iron-Man, una bobble head di Hulk, il simbolo di Vedova Nera, il martello di Thor in formato portachiavi e una foto ritraente una giovane Kamala Khan (Ms. Marvel) in compagnia degli Avengers.

Nell'unica immagine attualmente a nostra disposizione, scattata da uno dei partecipanti al panel di Crystal Dynamics, è inoltre possibile scorgere una Steelbook contenente il disco del gioco e quella che ha tutta l'aria di essere una spilla con il simbolo degli Eroi più potenti della Terra. La qualità non è delle migliori, ma dobbiamo necessariamente accontentarci nell'attesa che venga resa pubblica un'immagine in alta definizione.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Marvel's Avengers verrà pubblicato il 15 maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Quest'oggi abbiamo anche scoperto che la modalità co-op non sarà fruibile in locale.