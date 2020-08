Marvel's Avengers: l'Early Access è disponibile, in video tutte le skin del negozio

L'Early Access di Marvel's Avengers è ormai disponibile per tutti gli utenti che hanno prenotato l'edizione speciale su Xbox One o PlayStation 4 ed è quindi già possibile dare una rapida occhiata ai contenuti attualmente in vendita nel negozio in gioco.

Come potete vedere nel filmato caricato su YouTube, è già possibile darsi alla pazza gioia nell'acquisto di costumi leggendari, emblemi, emote e animazioni che permettono ai supereroi Marvel di finire l'avversario in modo particolare. Va precisato che la sezione generica del negozio propone solo alcuni dei contenuti disponibili all'acquisto e scorrendo con i grilletti è possibile accedere alle sezioni dedicate si singoli personaggi giocabili, ovvero Ms. Marvel, Vedova Nera, Thor, Captain America, Hulk e Iron Man.

Prima di lasciarvi al filmato del negozio, vi ricordiamo che l'accesso anticipato per gli utenti Google Stadia e PC (Steam) partirà alle ore 18:00 di oggi, martedì 1 settembre 2020. Cogliamo inoltre l'occasione per ricordarvi che questa sera alle ore 21:00 potrete seguire con noi il terzo War Table di Marvel's Avengers sul canale Twitch di Everyeye, così da scoprire l'identità del prossimo supereroe post-lancio che andrà ad aggiungersi ai già annunciati Occhio di Falco, Ant-Man e Spider-Man (l'eroe esclusivo PS4/PS5).