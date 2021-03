Marvel's Avengers e l'effetto Hawkeye: giocatori quintuplicati su Steam

L'arrivo di Hawkeye e del relativo DLC Operation: Future Imperfect sembra aver fatto un gran bene a Marvel's Avengers. Con il debutto del nuovo supereroe, infatti, numerosi giocatori hanno ripreso in mano il titolo prodotto da Square-Enix, segnando un interessante incremento in termini di utenti attivi.

Stando agli ultimi dati emersi da SteamCharts, la base di giocatori attiva è infatti aumentata fino a cinque volte rispetto ai numeri che il gioco stava registrando prima dell'arrivo del nuovo DLC. Nello specifico, si è passati da 550 utenti attivi a un picco di 2600, con i numeri che si sono poi attestati attorno a 2100 giocatori nelle ultime 24 ore. Sicuramente non si tratta di risultati stellari, quantomeno non come quelli che registrano Warframe (74.000) e Destiny 2 (71.000), ma per il titolo sviluppato da Crystal Dynamics resta comunque un dato rilevante, considerato che, dal lancio avvenuto nel settembre 2020, la community si è lentamente assottigliata con il passare del tempo. Sarà curioso vedere se in futuro ci saranno crescite ulteriormente significative con l'arrivo di Black Panther in Marvel's Avengers nella seconda metà del 2021.

Nel frattempo, gli Avengers hanno fatto il loro debutto anche su console next-gen. Di seguito ecco come effettuare l'upgrade di Marvel's Avengers a PS5 e Xbox Series X/S, trasferendo contemporaneamente anche i vostri salvataggi dai sistemi old-gen.