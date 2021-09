Marvel's Avengers e l'espansione di Spider-Man: nuovi dettagli sulla storia

In uno scambio di battute avvenuto su Discord con la community, il Senior Producer di Crystal Dynamics Dan Matlack fornisce degli importanti indizi sulla natura e sulla bontà dei contenuti, soprattutto narrativi, Marvel's Avengers Spider-Man, l'espansione gratis per chi possiede il gioco su PS4 e PlayStation 5.

Nel corso della chiacchierata social con i fan di Marvel's Avengers che attendono con impazienza di indossare la "divisa d'ordinanza" dell'arrampicamuri, Matlack si è infatti premurato di sottolineare come l'espansione di Spider-Man sia un'esperienza particolarmente ricca dal punto di vista dei contenuti.

L'esponente di Crystal Dynamics ha chiarito i dubbi della community sottolineando come "Spider-Man porterà in dote i contenuti tipici di quelli che i fan di Marvel's Avengers conoscono come 'Eventi', perciò avrà un suo arco narrativo e sarà ricco di filmati".

Maggiori dettagli sull'esperienza da vivere nei panni di Spidey verranno condivisi da Crystal Dynamics entro breve, a giudicare dalla roadmap stilata dalla stessa sussidiaria californiana di Square Enix per elencare tutte le attività che coinvolgeranno gli appassionati di Marvel's Avengers da qui a fine 2021. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate lo speciale sull'espansione War for Wakanda di Marvel's Avengers con Black Panther.