Marvel's Avengers, al via l'evento Cubo Cosmico: novità della patch 1.8.0

Come promesso, quest'oggi Marvel's Avengers ha ricevuto l'aggiornamento 1.8.0, che oltre a risolvere un'altra serie di problematiche segnalate da videogiocatori, ha anche dato il via all'evento Cubo Cosmico.

Tanto per cominciare, è stato introdotto il nuovo Settore Nemico "Contro ogni probabilità", nel quale gli Avengers, seguendo le tracce di energia cosmica, danno la caccia all'arma segreta di Monica, il Cubo Cosmico. Lo Scienziato Supremo sta incanalando il suo potere per ottenere un futuro imperfetto, quindi toccherà agli eroi fermarla. Contro ogni probabilità è un nuovo settore nemico che include uno scontro con un cattivo diverso da tutti gli altri. Ad esso va ad aggiungersi l'Evento "Minaccia Cosmica" che avrà inizio il 24 giugno e terminerà l'8 luglio. L'evento offrirà missioni modificate che vi porteranno a esplorare il mondo in vari settori pericolosi infusi di energia cosmica molto potente.

Oltre a queste gradite novità, gli sviluppatori hanno anche ridotto da 8 a 4 il numero di sfide eroiche necessarie a completare un mega alveare, e risolto una lunga lista di problematiche. Ad esempio, d'ora in avanti in "Visita a domicilio" Bruce sistemerà correttamente la porta dell'elivelivolo, permettendo ai giocatori di proseguire, mentre in "Per trovare Olympia" i nemici non verranno più generati già sconfitti nella sezione di Kamala. Nel multiplayer l'interfaccia di matchmaking non apparirà più casualmente a metà missione nelle sessioni online, inoltre sono stati corretti i problemi di visualizzazione per i costumi di Endgame per Iron Man e Black Widow. Maggiori dettagli li trovate sul sito ufficiale del gioco, ma ci teniamo a segnalarvi che non tutto è andato per il verso giusto: la patch 1.8.0 di Marvel's Avengers ha anche introdotto un glitch.