Marvel's Avengers si evolve: le novità tra contenuti endgame, funzioni aggiuntive e bonus

Con una lunga lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati, gli autori di Crystal Dynamics ammettono di essere andati incontro a delle "turbolenze" nel lancio di Marvel's Avengers ma promettono di porvi rimedio al più presto introducendo tantissime novità di gameplay e bonus per i giocatori della prima ora.

"La pubblicazione di Marvel's Avengers non è stata priva di turbolenze, e ammettiamo che diversi

problemi vi abbiano impedito di godere appieno del gioco", esordisce il boss di Crystal Dynamics Scot Amos prima di sottolineare che "tutto ciò non è in linea con i nostri valori, e ce ne scusiamo".

Con questa consapevolezza, gli sviluppatori californiani confermano che a partire dalle ore 19:00 italiane del 22 ottobre, tutti gli utenti di Marvel's Avengers otterranno un Pacchetto di Ringraziamento contenente 1500 Crediti, 7000 Unità, 250 Moduli di Potenziamento, 20 Chiavi DNA e una targa ispirata a Sarah Garza. Il pacchetto in questione sarà scaricabile in via del tutto gratuita fino alle ore 19:00 del 5 novembre.

Il team di Redwood City ribadisce inoltre il proprio impegno per il supporto post-lancio di Marvel's Avengers e promettono di lanciare nuove storie, dei supereroi aggiuntivi e dei "super cattivi adorati dai fan", oltre a nuove regioni da esplorare, equipaggiamenti da sbloccare e ulteriori esperienze multiplayer.

Il lungo intervento di Scot Amos traccia anche la strada che seguirà Crystal Dynamics per rimpolpare di contenuti il loro action sci-fi a sviluppo continuo, partendo dagli interventi richiesti dalla community sull'introduzione di una modalità a contrasto elevato, sul miglioramento della visibilità delle icone degli eroi, sull'aggiunta di un sistema di ping per l'Iniziativa Avengers e tanto altro, specie nelle "aree di impatto" come il matchmaking, la progressione endgame, le ricompense e la stabilità.

Tra i punti citati da Amos nella "scaletta di sviluppo post-lancio" di Marvel's Avengers, trovano spazio anche l'opzione per la rigiocabilità della campagna Riuniti e una maggiore chiarezza sulle ricompense delle missioni. Ma non è tutto.

Sul fronte delle modalità aggiuntive, l'azienda statunitense invita tutti i Vendicatori a prepararsi per l'arrivo degli Alveari, delle missioni Fratture Tachioniche e Avamposto Zero dello SHIELD, come pure delle Minacce di Livello Omega. In calce alla notizia trovate il link al messaggio di Amos, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Marvel's Avengers.